Astbruch im Müggelwald

Revierförsterin ließ Uferwege sperren

Köpenick. Die Sturmböen der letzten Tage haben auch in den Müggelbergen für Opfer gesorgt – unter den Bäumen.

Vor allem im Uferbereich der Dahme war der Sturm so stark, dass auch große Äste abgebrochen sind. Weil weitere Äste herabstürzen könnten, ließ die Revierförsterin vom Revier Teufelssee sogar einen Teil des Uferwegs am Langen See sperren. Im Bereich des früheren Restaurants „Marienlust“ wurden Bauzäune aufgestellt, Spaziergänger und Wanderer müssen einen Umweg machen. Und auch die anderen Bereiche des Müggelwalds sollten derzeit nur mit Vorsicht betreten werden. Jederzeit können weitere Äste abbrechen.