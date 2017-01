Emmy-Noether-Gymnasium lädt am 26. Januar zum Tag der offenen Tür ein

Köpenick. Seit rund zehn Jahren gibt es das Emmy-Noether-Gymnasium, eine Oberschule mit naturwissenschaftlichem Profil. Am 26. Januar lädt die Schule zu einem Blick hinter die Kulissen ein.

„Wir wollen Schülern der künftigen 5. und 7. Klassen und deren Eltern die Möglichkeit geben, sich mit den Bildungsangeboten vertraut zu machen“, sagt Schulleiterin Heike Arndt.Die Einrichtung mitten im Köpenicker Allende-Viertel war 2006 durch eine Fusion der Nelly-Sachs-Schule und des Linus-Pauling-Gymnasiums entstanden. Zum Profil gehört eine verstärkte naturwissenschaftliche Ausbildung, ohne das andere Fächer in der Stundentafel reduziert werden.Seit November 2016 hat das Gymnasium eine neue Schulleitung. Heike Arndt (55) hat die Nachfolge von Jürgen Vinzelberg angetreten, der in den Ruhestand gegangen ist. Zuvor war sie mehrere Jahre stellvertretende Schulleiterin am Heinrich-Hertz-Gymnasium, einer Oberschule mit mathematisch-naturwissenschaftlichen Profil.In Köpenick traf Heike Arndt von Anfang an auf ein engagiertes Lehrerkollegium. „Wir haben aber weitere Gymnasien im Umfeld und müssen deshalb unser eigenes Profil schärfen. Unter anderem planen wir ein weiteres Computerkabinett“, sagt Schulleiterin Arndt.Quasi neben dem herkömmlichen Schulbetrieb für 890 Schüler werden Willkommensklassen mit 23 Kindern aus Flüchtlingsunterkünften geführt, mehrere der Schüler konnten inzwischen in reguläre Klassenverbände wechseln.Wer sich ein Bild von der Ausbildung am Emmy-Noether-Gymnasium machen möchte, der sollte den 26. Januar einplanen. Von 17 bis 20 Uhr öffnen an der Pablo-Neruda-Straße 6-7 viele Klassenräume und Fachkabinette. Die Bereiche Chemie und Physik locken mit Experimenten, in der Turnhalle gibt es sportliche Aktivitäten zum Mitmachen und in der Lehrküche wird in Topf und Pfanne gebrutzelt. Eine Besonderheit des Gymnasiums, die hauseigene Reptilienstation, lädt ebenfalls zum Besuch ein.Die Anmeldung für die künftigen 5. und 7. Klassen kann vom 1. bis 8. März erfolgen. Auskünfte dazu oder zum Tag der offenen Tür unter654 21 60.