Witwe wurde ermordet

Müggelheim. Gewalttaten sind in der beschaulichen Siedlung am Müggelsee eher selten. Nun beunruhigt ein Mordfall die Anwohner.

Marita K. (66) war am 21. November gegen 10 Uhr von einem Nachbarn tot in ihrem Haus am Geinsheimer Weg gefunden worden. Der Mann alarmierte sofort die Polizei. Diese ging aufgrund der Tatortspuren sofort von einer Gewalttat aus und rückte mit ihren Spurensicherern an. Inzwischen steht fest: Die Frau wurde erstochen. Die Tat muss am 21. November zwischen 8 und 10 Uhr passiert sein. Am Tag darauf rückten nochmals Spurensicherer an, vermutlich auf der Suche nach der Tatwaffe. Beamte in Zivil und Uniform befragten Nachbarn und Passanten. Stunden später wurde ein Verdächtiger festgenommen, der 51-Jährige soll die verwitwete Frau gekannt haben.Trotzdem sucht die ermittelnde 2. Mordkommission noch Zeugen, die am 21. November zwischen 8 und 10 Uhr im Geinsheimer Weg ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben:

46 64 91 12 22.