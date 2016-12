Eröffnungsgala - 5. "Kessel Buntes"

Die Idee zu dieser Veranstaltungsreihe hat Ihren Ursprung in einer Benefizveranstaltung zu Gunsten des „Stadttheater Cöpenick“ im September 2015. Viele bekannte Künstler präsentierten sich mit einem kleinen Ausschnitt Ihres Programms ihrem Publikum. Die Resonanz war überwältigend. Scherzhafter Weise fiel damals das Wort vom Kessel Buntes. Und das war der Startschuss für eine neue Veranstaltungsreihe, in der sich diverse Künstler mit ihren Programmen darboten, eben wie beim richtigen Kessel aus dem DFF.



Am 11. Februar findet nun schon der 5. „Kessel Buntes“ in Köpenick statt, diesmal anlässlich der offiziellen Eröffnung der neuen Spielstätte des „Stadttheater Cöpenick“, welches nun stetig im „Hauptmann Club 103,5“ für sein Publikum da sein wird.







Ein Besuch an diesem Tag lohnt sich besonders, denn man kann die Stars hautnah erleben.



Ab 15:00 Uhr begrüßen Sie unsere Schauspieler mit einem Sektempfang.

Treffen Sie auf das Rotkäppchen und den Wolf, die Märchenelfe oder den historischen Bürgermeister Wilhelm Langerhans und viele weitere Persönlichkeiten. Seien Sie gespannt.



Tickets unter: www.stadttheatercoepenick.de