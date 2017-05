Kabarett mit Dagmar Gelbke

Berlin: Stadttheater Cöpenick |

Köpenick. Im Stadttheater Cöpenick im Hauptmannsklub, Wendenschloßstraße 103, steht am 21. Mai ab 18 Uhr Dagmar Gelbke auf der Bühne mit „ne Frau zu sein ist …". So heißt ihr Soloprogramm, in dem sie alle Register ihres langen Bühnenlebens – vom Kinderstar zur Altmeisterin – zieht, als steppende Sängerin, kabarettisierende Schauspielerin, kochende Autorin. Dagmar Gelbke stellt Frauen vor, die ein Leben wie fürs Kabarett geschaffen führen. Karten zu 15, ermäßigt 13 Euro unter 65 01 62 30. sim