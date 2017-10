Kunstwerke für Neu-Helgoland

Hobbymaler Peter Augustinski unterstützt Wiederaufbau des Traditionslokals

Müggelheim. Am 20. Oktober öffnet im Dorfklub Müggelheim bereits die 5. Ausstellung von Peter Augustinski. Und für diese hat sich der Dorfmaler von Müggelheim, so nennen ihn Freunde inzwischen, etwas Besonderes ausgedacht. Mit einem Sonderverkauf von Kunstwerken will er Wirtin Dagmar Tabbert beim Wiederaufbau von Neu-Helgoland unterstützen.

„Zahlreiche Musiker haben bereits mit Benefizkonzerten der Wirtin unter die Arme gegriffen. Nun sind auch mal die bildenden Künstler an der Reihe. Neu-Helgoland ist ein Teil von Müggelheim, und die Wirtin hat wirklich jede Unterstützung verdient“, sagt Peter Augustinski.Der Müggelheimer kennt die bei einem Brand Mitte Juli beschädigte Gaststätte an der Müggelspree seit fast 70 Jahren. Als Schuljunge war er dabei, als die Mutter der heutigen Wirtin Anfang der 50'er Jahre geheiratet hat. „Unsere Eltern waren befreundet, und wir haben mit unserem Malergeschäft mehrmals in den letzten Jahrzehnten das Restaurant renoviert“, erzählt Peter Augustinski, der bis zur Rente vor 15 Jahren als selbstständiger Malermeister gearbeitet hat.Für den Sonderverkauf zu Gunsten von Neu-Helgoland hat er jetzt rund 100 Ölbilder und Zeichnungen von befreundeten Künstlern eingesammelt, weitere Bilder steuern er und seine Frau Regina bei. Zeichnungen gibt es schon für fünf Euro, Öl- und Acrylbilder ab 50 Euro, der gesamte Erlös kommt Wirtin Dagmar Tabbert zugute.Gemalt hat Augustinski bereits als Schüler und sogar seine Biologielehrerin mit seinen Saurierbildern beeindruckt. Später ließ der Beruf keine Zeit für ein Hobby, erst mit Eintritt ins Rentnerdasein griff der Müggelheimer wieder zu Pinsel und Palette. Seitdem verewigt er bekannte Müggelheimer wie Kutscher Hans Beeskow oder die schöne Landschaft rund um Müggelheim. Die von der Stasi abgerissene Schillerwarte in den Gosener Bergen, Segler auf dem Müggelsee, Schloss Köpenick oder das Köpenicker Rathaus und die Schlossinsel sind Motive, die auch in der aktuellen Ausstellung zu sehen sind.Die Ausstellung „Rund um den Müggelsee“ von Peter Augustinski ist voraussichtlich bis zum Jahresende im Dorfklub, Alt-Müggelheim 21, zu sehen. Wer mit dem Kauf von Kunstwerken den Wiederaufbau von Neu-Helgoland unterstützen möchte, sollte unbedingt zur Ausstellungseröffnung am 20. Oktober um 18 Uhr kommen. RD