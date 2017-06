Baubeginn für Kindertagesstätte

Berlin: Kita Müggelheim |

Ende Mai haben am Müggelheimer Damm/Ludwigshöheweg die Bauarbeiten für eine Kindertagesstätte begonnen. Die Kita mit 80 Plätzen wird auf der sogenannten Kirchenwiese errichtet. Bauherr ist die Sozdia Stiftung Berlin, die im Bezirk bereits Jugendklubs und einen Abenteuerspielplatz betreibt. In dem Gebäude findet auch das Gemeindezentrum der Evangelischen Gemeinde Müggelheim Platz. Der 2,4 Millionen Euro teure Bau soll am 1. Mai 2018 eröffnet werden. Es gibt für die Kitaplätze bereits rund 40 Anmeldungen.