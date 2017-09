Berlin: Kita Müggelbande |

Müggelheim. Die Sozdia-Stiftung als Bauherr und die Evangelische Gemeinde Müggelheim laden am 29. September zum Baustellenbesuch ein. Vor Ort am Müggelheimer Damm 222 – der Kirchenwiese – gibt es Neues zum Bau der Kindertagesstätte „Müggelbande“. Seit Ende Mai entstehen auf dem Areal eine Kita mit 80 Plätzen und ein Gemeindezentrum. Der 2,4 Millionen Euro teure Neubau soll im Mai 2018 fertig sein. Besichtigungen sind am 29. September von 16 bis 19 Uhr möglich. RD