Erwachsene Kicker gesucht

Köpenick.

Erwachsene, die in lockerer Runde Fußballspielen möchten, sind im Allendeviertel genau richtig: Jeden Mittwoch in der Zeit von 18 bis 19.30 Uhr wird gekickt – bei schönem Wetter auf dem Sportplatz an der Alfred-Randt-Straße 56, wenn es kalt und nass ist, in der Sporthalle der Müggelschlößchen-Schule nebenan. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, auch keine besondere Fußballkleidung. Veranstalter sind der Verein Allende 2 hilft und der Köpenicker SC. Weitere Informationen unter www.allende2hilft.de