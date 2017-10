Äpfel bestimmen und probieren

Berlin: Naturhof Malchow |

Am Sonntag, 8. Oktober, 12 bis 18 Uhr, lädt der Naturhof Malchow, Dorfstraße 35, zu einem „Apfeltag“ ein. Dort werden unter anderem verschiedene Apfelsorten zum Probieren und zum Verkauf angeboten, die auf Lichtenberger Streuobstwiesen gereift sind. Zudem wird es frischgepressten Apfelsaft geben. Eine Biologin erklärt in einem Vortrag, warum der Apfel besonders gesund ist und wie der Apfel in der Kunst dargestellt wird. Wer Äpfel aus seinem eigenen Garten mitbringt, kann diese dort zwischen 14 und 17 Uhr bestimmen lassen. Ein Experte erklärt, wie die verschiedenen Apfelsorten optisch voneinander unterschieden werden können. Dafür sollten drei Äpfel derselben Sorte unpoliert sowie mit Stiel und Blättern mitgebracht werden.