App geht auf Reisen

Berlin: Anna-Seghers-Bibliothek |

Neu-Hohenschönhausen. „App auf Reisen“ heißt es wieder am Donnerstag, 27. Juli, um 18 Uhr in der Anna-Seghers-Bibliothek am Prerower Platz 2. In der Infoveranstaltung für Eltern und Kinder im Medienzelt in der Kinderbibliothek können die Besucher das „Tigerbook“ und „Das Superbuch“ mit den bibliothekseigenen Android Tablets testen. Anmeldung in der Bibliothek oder unter 92 79 6410. Die Teilnahme ist kostenlos. bm