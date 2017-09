Apps zu Fitness und Wellness

Berlin: Anna-Seghers-Bibliothek |

Neu-Hohenschönhausen. Unter dem Motto „Gewusst wie“ steht eine Info-Veranstaltung zum Thema Fitness und Wellness für Senioren am Freitag, 29. September, um 10 Uhr in der Anna-Seghers-Bibliothek am Prerower Platz 2. Eine Mitarbeiterin der Bibliothek erklärt und stellt Apps zum Thema für Smartphones und Tablets vor. Im Anschluss beantwortet sie Fragen der Teilnehmer. Der Eintritt ist frei. Anmeldung in der Bibliothek oder unter 92 79 64 10. bm