Thementag rund um Textilien

Berlin: Umweltbüro Lichtenberg |

Neu-Hohenschönhausen.

Ein Thementag „Textil“ steht am Sonntag, 10. September, von 14 bis 17 Uhr auf dem Programm des Umweltbüros in der Passower Straße 35. Modebotschafterin und Upcycling-Expertin Sigrid Münzberg beginnt mit einem theoretischen Einblick in die Welt der Mode und erklärt, wie und unter welchen Umständen Kleidung hergestellt wird. Der bewusste Umgang mit den Textilien und ihre Wertschätzung stehen im Vordergrund. Anschließend können die Teilnehmer mitgebrachte Sachen mit Textildruck aufpeppen. Bei Anmeldung bis zum 6. September ist die Teilnahme kostenlos. Informationen und Kontakt gibt es unter

92 90 18 66.