Berlin: Anna-Seghers-Bibliothek |

Neu-Hohenschönhausen. „App auf Reisen“ heißt eine Info-Veranstaltung für Eltern mit ihren Kindern am Freitag, 21. Juli, um 17 Uhr in der Anna-Seghers-Bibliothek im Linden-Center am Prerower Platz. Mit Android Tablets können sie auch das neueste Angebot „Tigerbook“ und „Das Superbuch“ testen. Anmeldungen direkt in der Bibliothek oder unter 92 79 64 10. bm