Verletzte nach Vollbremsung

Neu-Hohenschönhausen.

Weil der Busfahrer vollbremsen musste, wurden am 7. November mehrere Fahrgäste der Linie X 54 verletzt. Nach Polizeiangaben soll der Fahrer eines silberfarbenen Mercedes gegen 11.40 Uhr plötzlich von der mittleren Fahrspur der Falkenberger Chaussee auf die rechte Spur gewechselt sein, ohne auf den Bus zu achten, der dort in Richtung S-Bahnhof Hohenschönhausen unterwegs war. Nur eine Vollbremsung konnte den Zusammenstoß verhindern. Drei Fahrgäste des Busses stürzten dabei. Eine 78-Jährige verletzte sich schwer und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Eine 22-Jährige erlitt eine Wunde an der Hand, Rettungskräfte behandelten die Frau vor Ort. Eine 58-Jährige musste wegen Schmerzen im Rücken ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Der verursachende Fahrer flüchtete. Die Ermittlungen laufen.