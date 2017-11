Abenteuer mit Trolli Tolpatsch

Berlin: 360° - Raum für Kreativität |

Neu-Hohenschönhausen. Ein Familiennachmittag mit dem Zuckertraumtheater steigt am Sonntag, 12. November, von 14 bis 17 Uhr bei „360° - Raum für Kreativität“ am Prerower Platz 10. „Wi-Wa-Waldtraum“ ist ein mystisches und musikalisches Waldabenteuer. Trolli Tolpatsch aus Trollhausen kommt in den Zauberwald Baumbolino, um dort die Waldprüfung abzulegen. Die geheimnisvolle Fee Fiofina überrascht Trolli mit kniffligen Aufgaben. Dazu verwandelt sie sich in den vornehmen Fridolin von Flasche, den lustigen Kucki Kuckuck und den knatschigen Charly Champingon. Wird Trolli Tolpatsch Fiofinas Rätsel lösen? Das Mitmachtheater „Wi-Wa-Waldtraum“ eignet sich für Kinder im Alter ab drei Jahren und beginnt um 15 Uhr. Außerdem gibt es ein Bastelangebot. Der Eintritt kostet drei, ermäßigt 1,50 Euro. Infos gibt es unter 0176/19 83 12 26. bm