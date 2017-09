Diesjähriges VIPSTIVAL fand trotz Regenwolken großen Zuspruch bei seinen Gästen

Letztlich fanden etwa 60 Interessierte in die Rüdickenstraße 29 in Hohenschönhausen. Selbst der plötzliche Regen konnte den Musikern und Gästen den Spaß nicht verderben. Sie feierten zwischenzeitlich einfach im großen Saal der JFE weiter. Als sich die dunklen Wolken langsam verzogen, ging es auf der Bühne im Freien bis in die Abendstunden weiter. So wechselten sich die verschiedenen Künstler, Karaoke-Sänger, die Tanzgruppe von Pia Olymp sowie spontane Auftritte von Jugendlichen ab. Auch eingeladene Mitarbeiter von Kooperationspartnern des Kontaktladens wie Gangway, Lichtblick, Mikado oder Pia Olymp hatten bei der Veranstaltung eine willkommene Abwechslung ihrer verantwortungsvollen Arbeit.