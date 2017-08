Flaggen und Fotos ausgestellt

Berlin: Anna-Seghers-Bibliothek |

Neu-Hohenschönhausen.

Die Jugendkunstschule Lichtenberg zeigt derzeit ihre Ausstellung „Lichtenberg – Stadt in Bewegung – Wir zeigen Flagge“ in der Anna-Seghers-Bibliothek im Linden-Center am Prerower Platz 2. Zu sehen sind Wimpel und Fahnen, die Kinder und Erwachsene aus dem Kiez gemeinsam mit Flüchtlingsfamilien gestaltet haben. Parallel dazu zeigen Schüler des Barnim- und des Manfred-von-Ardenne-Gymnasiums die Fotoausstellung „Geschichte findet Stadt”, ein Projekt im Rahmen der kulturellen Bildung. Beide Ausstellungen sind bis zum 28. August auf zwei Ebenen der Bibliothek zu besichtigen, der Eintritt ist frei. Öffnungszeiten: montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 20 Uhr, mittwochs von 13 bis 20 Uhr. Infos unter

92 79 64 10.