Kinderdarsteller gesucht

Berlin: Evangelische Kirche Am Berl |

Neu-Hohenschönhausen.

Kinderdarsteller für das diesjährige Adventsstück sucht die Evangelische Kirche Am Berl 17. Im Mittelpunkt des Schauspiels „Lichtblicke" steht ein kleines schwarzes Schaf, das es nicht leicht hat, weil es anders als die anderen aussieht. Wie immer spielen auch Maria und Josef, die Engel und die Hirten mit. Eingeladen sind Kinder im Alter zwischen vier und 13 Jahren, die Freude am Singen und Spielen haben. Die Proben finden immer montags, wahlweise dienstags um 17 Uhr in der Kirche Am Berl 17 statt. Anmeldung und Infos unter

42 08 86 67.