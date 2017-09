Noch eine Chance, das Fundbüro der Träume zu entdecken

Hoppegarten: Hoppegarten |

Diese Ausstellung von Astrid Reimann hat schon viele Menschen begeistert, inspiriert oder auch angenehm überrascht. Die sensible Künstlerin findet mit ihren Bildern und Fotografien immer wieder neue Wege, uns mit einem völlig anderen Blickwinkel auf eigentlich alltägliche Dinge zu verblüffen.

Nach Stationen in Hohenschönhausen, Friedrichsfelde, Hellersdorf und Weißensee

ist die Ausstellung "Fundbüro der Träume" ab 13. September in Hoppegarten, OT Hönow zu besichtigen. Vernissage am 13.09.2017 Im Hönower Bauernhof der MITTENDRIN in Brandenburg GmbH, Dorfstraße 41 ist das jeden Mittwoch zwischen 14.00 und 17.00 Uhr möglich.

Die Vernissage, auf der Astrid Reimann gemeinsam mit Christian Facius eigene Texte liest, findet am 13.09.2017 um 18.00 Uhr statt.