﻿Nordlicht und Indian Summer

Berlin: Anna-Seghers-Bibliothek |

Neu-Hohenschönhausen.

Der Faszination des Nordlichts widmet sich die neue Ausstellung in der Anna-Seghers-Bibliothek im Linden-Center. Fotograf Thomas Becker zeigt Aufnahmen der wunderbaren Naturerscheinung, die auf der Inselgruppe der Lofoten entstanden sind. Außerdem präsentiert er Eindrücke vom Indian Summer und von verschneiten Winterlandschaften. Zu sehen ist die Schau bis zum 10. Oktober in der Anna-Seghers-Bibliothek am Prerower Platz 2. Der Eintritt ist frei, Infos gibt es unter

92 79 64 10.