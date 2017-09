﻿Reisebericht über den Iran

Berlin: Anna-Seghers-Bibliothek |

Neu-Hohenschönhausen. „Iran – Reise in ein unbekanntes Land“ lautet der Titel eines Vortrags am Mittwoch, 13. September, um 18 Uhr in der Anna-Seghers-Bibliothek am Prerower Platz 2. Sabine Geschke berichtet in Wort und Bild von ihren Reiseeindrücken im Iran. Das fast unbekannte Reiseland zeigte sich ihr offen und gastfreundlich, es begeisterte mit faszinierenden Landschaften aus Bergen und Wüsten und Jahrtausende alten Kulturschätzen. Der Eintritt kostet zwei Euro. Infos gibt es unter 92 79 64 10. bm