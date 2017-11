Ritterliches Programm

Berlin: Anna-Seghers-Bibliothek |

Neu-Hohenschönhausen. Der nächste Familiensamstag steigt am Sonnabend, 11. November, ab 11 Uhr in der Anna-Seghers-Bibliothek am Prerower Platz 2. Jan Dober präsentiert ein ritterliches Mit-Mach-Programm. Er spielt, zaubert und erzählt geheimnisvolle Geschichten aus den Zeiten der Ritter, Prinzessinnen und Könige. Da an diesem Tag die Faschingszeit beginnt, gibt es für Kinder in Verkleidung eine kleine Überraschung. Geeignet ist die Veranstaltung für Familien mit Kindern im Alter ab drei Jahren, der Eintritt kostet einen Euro. Howoge-Mieter zahlen nichts. Infos unter 92 79 64 10. bm