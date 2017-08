Spannende Spiegelung

Berlin: Anna-Seghers-Bibliothek |

Neu-Hohenschönhausen. Der Fotoclub „Anton“ gestaltet die nächste Ausstellung in der Anna-Seghers-Bibliothek im Linden-Center am Prerower Platz 2. Die Gruppe von Hobbyfotografen setzt sich aus Bewohnern des Rehabilitationszentrum Berlin Ost zusammen. In diesem Jahr beschäftigten sie sich mit dem Thema Spiegelungen und begaben sich auf die Suche nach Orten, an denen sich etwas spiegelt. Eröffnet wird die Ausstellung „Spiegelungen“ am Freitag, 11. August, von 16 bis 20 Uhr in der Bücherstube am Prerower Platz. Das Rehabilitationswerk Berlin Ost ist ein in Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf ansässiger Träger. Er kümmert sich um Menschen mit und ohne Behinderungen in betreuten Wohnprojekten. Treffpunkt des Fotoclubs „Anton“ ist das Café „Anton“ am Anton-Saefkow-Platz. bm