Berlin: Anna-Seghers-Bibliothek |

Neu-Hohenschönhausen.

Im Veranstaltungsraum der Anna-Seghers-Bibliothek am Prerower Platz 2 steht ein Klavier, das junge und ältere Freizeit-Pianisten ab sofort kostenlos zum Üben nutzen dürfen. Auch an kleinere Kammerembles richtet sich das Angebot. Wer in der Bibliothek spielen möchte, muss allerdings vorher einen Termin vereinbaren, möglichst unter

92 79 64 40 oder vor Ort.