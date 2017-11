Viele Infos rund ums Buch

Berlin: Anna-Seghers-Bibliothek |

Neu-Hohenschönhausen. Das Bücherjahr 2017 und Neues von der Frankfurter Buchmesse sind Thema des Abends „Neue Seiten“ am Mittwoch, 22. November, um 19 Uhr in der Anna-Seghers-Bibliothek im Linden-Center am Prerower Platz 2. Buchhändler Reinhard Freund stellt Favoriten und Geheimtipps vor und informiert über Trends des Büchermarktes. Wer mag, kann die präsentierten Bücher direkt mit nach Hause nehmen. Bücher in ihrer klassischen Form erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Mehr als 85 000 Titel erschienen 2016 auf dem deutschen Buchmarkt, darunter 72 720 Erstauflagen. Der Umsatz des Buchhandels betrug 276 Millionen Euro. Aus der aktuellen Fülle des Angebots empfiehlt Reinhard Freund Lesenswertes aus unterschiedlichen Genres, Themen, Ländern und Zeiten – zum Selbstlesen oder Verschenken. Der Eintritt kostet zwei Euro, Karten und Infos gibt es unter 92 79 64 10. bm