Workshop rund ums Filzen

Berlin: Umweltbüro Lichtenberg |

Neu-Hohenschönhausen. Um das uralte Handwerk des Filzens geht es in einem Workshop am Sonntag, 26. November, von 14 bis 17 Uhr im Umweltbüro Lichtenberg in der Passower Straße 35. Kursleiterin Ilona Wüst-Lüdke erklärt zunächst die Funktionsweise und die Grundtechniken. Unter ihrer Anleitung und in entspannter Atmosphäre haben die Teilnehmer dann die Möglichkeit, erste kleine Kunstwerke herzustellen und sich mit dem Naturprodukt Filz auseinanderzusetzen. Eine schnelle Anmeldung ist erforderlich, der Kurs findet statt, wenn sich mindestens acht Interessenten melden. Jeder Teilnehmer sollte zwei Handtücher und ein Gefäß mit einem Fassungsvermögen von einem bis zwei Litern mitbringen. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Volkshochschule Lichtenberg statt. Kosten: zehn Euro. Anmeldung und Infos unter 92 90 18 66. bm