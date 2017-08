Dialog über die Mauer hinweg

Berlin: Seniorenbegegnungsstätte Ribnitzer Straße 1B |

Neu-Hohenschönhausen. „Als SPD und SED der politischen Vernunft eine Chance gaben“ lautet der Titel einer Info-Veranstaltung am Mittwoch, 23. August, um 18.30 Uhr im Nachbarschaftshaus in der Ribnitzer Straße 1b. Der Ortsverband der Linken in Neu-Hohenschönhausen-Süd will an das Dialogpapier „Der Streit der Ideologien und die gemeinsame Sicherheit“ erinnern, das am 28. August 1987 von der SPD-Grundwertekommission und der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED der Öffentlichkeit übergeben wurde. Referent und Gesprächspartner ist Prof. Dr. Rolf Reißig (damals SED-Akademie), der gemeinsam mit Prof. Dr. Thomas Meyer von der SPD-Grundwertekommission einer der beiden Autoren des damals viel beachteten Papiers war. Interessierte sind zum Abend herzlich willkommen. bm