Politik zum Frühstück

Neu-Hohenschönhausen.

Die Frauen Union Lichtenberg lädt zu einem Frühstück am Sonnbend, 2. September, von 10 bis 12 Uhr in den Kieztreff "Falkenbogen", Grevesmühlener Straße 20, ein. Neben politischen Gesprächen gibt es ein künstlerisches Programm und ein kleines Frühstücksbuffet. Gesprächspartner sind: der Bundestagsabgeordnete Martin Pätzold, Abgeordnetenhausmitglied Danny Freymark, Schulstadtrat Wilfried Nünthel und Gregor Hoffmann, Vorsitzender der CDU-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung. Moderiert wird die Runde von der Vorsitzenden der Frauen Union Lichtenberg, Christine Nünthel. Der Eintritt ist frei. Die Anmeldung erfolgt unter513 05 12 00 oder per E-Mail an post@fu-lichtenberg.de