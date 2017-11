Allergien erfolgreich behandeln

Berlin: Anna-Seghers-Bibliothek |

Neu-Hohenschönhausen. Heilpraktikerin Gabriele Schwalbe gestaltet den nächsten ExpertenRat-Abend am Mittwoch, 15. November, um 18 Uhr in der Anna-Seghers-Bibliothek am Prerower Platz 2. Sie informiert über das Thema: „Behandlungsmöglichkeiten von Allergien”. Allergien beruhen auf einer Störung des Abwehrsystems. Das Immunsystem kann nicht mehr zwischen harmlos und schädlich unterscheiden, der Körper produziert zu viele Antikörper gegen eigentlich harmlose Substanzen. Von Hautauschlägen, tränenden Augen, der allergischen Konjunktivitis bis hin zum Heuschnupfen gibt es viele unterschiedliche Ausprägungen. Die Auslöser einer allergischen Erkrankung können viele Ursachen haben - die Naturheilkunde bietet Möglichkeiten, sie zu erkennen und mit geeigneten Therapieformen erfolgreich zu bekämpfen. Der Eintritt zur Veranstaltung kostet zwei Euro, Infos gibt es unter 92 79 64 10. bm