Bitte um Kleiderspenden

Berlin: Kieztreff Falkenbogen |

Neu-Hohenschönhausen.

Seine nächste Kleiderspendenaktion veranstaltet der Verein „Lebensmut“ vom 11. bis 15. September. Wer gut erhaltene Sachen abgeben möchte, bringt sie in den Kieztreff „Falkenbogen“ in der Grevesmühlener Straße 20; montags bis donnerstags zwischen 8 und 18 Uhr, freitags von 8 bis 14 Uhr. Ansprechpartner für die Annahme ist Matthias Ebert, erreichbar unter

96 06 32 33. Nach Abschluss der Sammlung gehen die Spenden an den Verein „Menschen helfen Menschen“, der sie dann in der Region an Bedürftige verteilt. Matthias Ebert und der CDU-Bundestagsabgeordnete Martin Pätzold haben die Aktion vor über sieben Jahren ins Leben gerufen. Seitdem rufen sie jeweils im Frühjahr und Herbst zur Kleidersammlung auf.