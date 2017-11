Berlin: Selbsthilfekontaktstelle Horizont |

Neu-Hohenschönhausen.

Kostenlose allgemeine Sozialberatungen in russischer und vietnamesischer Sprache bietet die Selbsthilfekontaktstelle Horizont in der Ahrenshooper Straße 5 an: mittwochs von 13 bis 16.30 Uhr (russisch) und montags von 14 bis 17 Uhr (vietnamesisch). Anmeldung und ausführliche Informationen unter

962 10 33 sowie auf www.selbsthilfe-lichtenberg.de