Hallenfußball für Ü60-Mannschaften

Im Winter geht der gemeine Fußballer in die Halle, ist der Budenzauber doch eine willkommene Abwechslung zum harten Konditionstraining in der dunklen Jahreszeit.Die Ü60-Mannschaften des VBF machen keine Ausnahme, denn nach einjähriger Zwangspause steht wieder eine Halle zur Verfügung. Gespielt wird in oberen Halle der Fritz-Reuter-Oberschule im Anschluss an das Turnier der Ü38.Auch hier gelten die vereinfachten Futsalregeln.Der Eintritt ist frei. Zuschauer sind herzlich willkomemn.Informationen zum Verband finden Sie hier: www.vbf-berlin.de