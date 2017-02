Diskussion zur Dorfstraße

Berlin: Wartenberger Hof |

Wartenberg.

Asphalt oder Pflaster? Am 22. Februar diskutiert der Verkehrsstadtrat Wilfried Nünthel (CDU) ab 19 Uhr im Wartenberger Hof in der Woldegker Straße 5 gemeinsam mit Bewohnern über die Erneuerung der Dorfstraße. Sie steht dieses Jahr an. Noch ist die Wahl des Fahrbahnbelags allerdings nicht entschieden, hier können die Bürger mitreden. Nünthel will den bestehenden Interessenkonflikt auflösen: "Einerseits haben die Anlieger ein Ruhebedürfnis, andererseits gilt für das Dorf Wartenberg eine Erhaltungssatzung, wonach das ursprüngliche Pflaster seine Berechtigung hat. Wir wollen eine vertretbare Lösung finden."