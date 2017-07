Chance auf Ausbildung

Neu-Hohenschönhausen.

Eine Informationsveranstaltung für junge Migranten hat der Verein FrauenTechnikZentrum, Zum Hechtgraben 1, am Mittwoch, 26. Juli, von 15 bis 17 Uhr im Angebot. Als eines von zwei Berliner Kompetenzcentern begleitet der Verein im Rahmen des Landesprogrammes „Ausbildung in Sicht" (AiS) Jugendliche auf ihrem Weg in die Ausbildung. Wer unter 25 Jahre alt, arbeitslos oder ohne Abschluss ist, bekommt in diesem Programm die Chance, sich auf einen Ausbildungsplatz oder Job vorzubereiten. Die Teilnahme ist kostenlos. Jugendliche, Eltern und Betreuer sind eingeladen, sich vor Ort ein Bild vom Angebot zum machen und sich über die Chancen, die das Programm bietet, zu informieren. Infos gibt es unter929 81 16 und per E-Mail an ausbildung-in-sicht@gtz-berlin.de