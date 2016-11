Keine Einsicht in Bauakten

Berlin: Stadtentwicklungsamt im Rathaus Neukölln |

Neukölln.

Aus organisatorischen Gründen kann das Bauaktenarchiv des Stadtentwicklungsamtes in der Karl-Marx-Straße 83 zwischen dem 5. und 31. Dezember keinen Publikumsverkehr betreuen. Auch Akteneinsichten sind in dieser Zeit in der Behörde nicht möglich. Schriftliche oder per E-Mail gestellte Anträge werden in diesem Zeitraum weiterhin bearbeitet. Zeitliche Verzögerungen sind dabei aber nicht ausgeschlossen. Im neuen Jahr steht dem Publikum das Bauaktenarchiv wieder zu den gewohnten Zeiten, dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr, zur Verfügung. Weitere Infos unter

902 39 35 12 sowie unter www.berlin.de/ba-neukoelln