"bärenstark ins Leben" sucht ehrenamtliche Familienpaten in Neukölln

"bärenstark ins Leben" sucht ehrenamtliche Familienpaten für Familien mit Kinder von 0 bis 3 Jahren in Neukölln



Jeder ist herzlich Willkommen, der Spaß und Freude am Umgang mit Kindern hat und Familien in Neukölln in einer turbulenten Familienphase bis zu 4 Stunden ehrenamtlich unterstützen und begleiten möchte.



Dazu findet am Donnerstag, den 21.09.2017 eine 1. Qualifizierung von 17:30 bis 21:00 Uhr in der katholischen Kirchengemeinde St. Clara, Briesestr. 15, 12053 statt.



Hier gibt es Information, zu den Rahmenbedingungen und Aufgaben in den Familienpatenschaften. Neugierige und Interessierte sind herzlich Willkommen zum Kennenlernen der Familienpatenschaften von "bärenstark ins Leben".



Für Fragen und zur Anmeldung stehen wir gerne unter der Telefonnummer 0151 14648745 oder keil@skf-berlin.de zur Verfügung.



Bitte kommen Sie zahlreich und unterstützen Sie uns, viele Familien in Neukölln freuen sich.