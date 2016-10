Einladung: Workshop „Fundraising“ am 12. November 2016 – „Starker Vorstand – Starker Verein!“

Berlin: Rathaus Neukölln |

Liebe Interessierte und Freund*innen der Volkshochschule Neukölln / des Nachbarschaftsheims Neukölln,

liebe Vereinsvorstände und Aktive,



wir laden Sie herzlich zum nächsten Workshop der Veranstaltungsreihe der Volkshochschule Neukölln „Starker Vorstand – Starker Verein!“ zum Thema „Fundraising“ ein.



Von Fundraising-Expertin Sarah Kröger (www.moeglich-macher.info) erfahren Sie mehr über die vielfältigen Fördermöglichkeiten und entwickeln mithilfe der Expertin eigene Fundraising-Ideen für Ihren Verein.

Als Vereinsvorstand sind Sie Expert*in in eigener Sache. In allen Workshops der Reihe können Sie von Ihren Erfahrungen berichten, Sie lernen voneinander, tauschen sich über drängende Fragen der Vereinsarbeit aus und stärken Ihre Netzwerke.



Workshop zum Thema Fundraising am Samstag, den 12. November 2016, 11-16 Uhr

Moderation: Kristoff Küpper (Beteiligungsbüro „Mitreden in Neukölln“ des Nachbarschaftsheims Neukölln) & Ute Falkner (Bildungsreferentin der pme Familienservice Akademie)



Dieser und alle kommenden Workshops sind kostenfrei und finden im Rathaus Neukölln in Raum A 104/105 statt (Karl-Marx-Str. 83-85, 12043 Berlin).



Wir bitten um Anmeldung unter folgender Mailadresse: antwort@vhs-neukoelln.de

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme!