Einladung: Workshop „Vereinsrecht“ am 17. Januar 2017 – „Starker Vorstand – Starker Verein!“

Liebe Interessierte und Freund*innen der Volkshochschule Neukölln und des Nachbarschaftsheims Neukölln, liebe Vereinsvorstände und Aktive,wir laden Sie herzlich zum nächsten Workshop der Veranstaltungsreihe der Volkshochschule Neukölln „Starker Vorstand – Starker Verein!“ zum Thema „Vereinsrecht“ ein:Wie sollte die Satzung aussehen und wie sichert man die steuerrechtlich wichtige Gemeinnützigkeit des Vereins? Wer im Verein haftet im Schadensfall?Nicht nur bei der Gründung und Weiterentwicklung, sondern auch beim Betreiben eines Vereins stellen sich viele rechtliche Fragen.In unserem Workshop erhalten Sie neben Fachinput von Expert*innen aus der Praxis auch die Gelegenheit, Ihre eigenen Fragen zum Thema Vereinsrecht einzubringen. Darüber hinaus haben Sie Raum, sich mit anderen Vereinen über Ihre Erfahrungen der Vereinsarbeit auszutauschen und so Ihre Netzwerke zu stärken.Workshop zum Thema „Vereinsrecht“Mittwoch, den 17. Januar, 18-21 Uhrim Rathaus NeuköllnKarl-Marx-Str. 83-85, 12043 Berlinin Raum A 104/105Dieser Workshop ist kostenfrei.Wir bitten um Anmeldung unter folgender Mailadresse: antwort@vhs-neukoelln.deWir freuen uns über Ihre Teilnahme und über die Weiterleitung dieser E-Mail.Sie finden uns auch auf facebook:***************************************************************************LETZTER WORKSHOP DER REIHEWORKSHOP: „VEREINSMANAGEMENT FÜR VORSTÄNDE“ am Samstag, den 18. Februar 2017, 11-16 UhrUm einen Verein führen zu können, sind fundierte Vereinsmanagement-Kenntnisse essentiell. In diesem Workshop werden Ihnen hilfreiche Skills zu Mitgliederbetreuung, Ehrenamts- und Gremienmanagement, Nachwuchsförderung sowie Konfliktmanagement vermittelt.**************************************************************************Das Projekt wird gefördert im Rahmen des Programms „Engagement braucht Leadership – Volkshochschulen aktiv für Vereinsvorstände“ der Robert Bosch Stiftung und des Deutschen Volkshochschul-Verbandes e.V.Das Projekt ist ein Angebot der Volkshochschule Neukölln in Kooperation mit dem Beteiligungsbüro „Mitreden in Neukölln“ des Nachbarschaftsheims Neukölln e.V.