Neukölln. Unter dem Motto „Angestiftet“ sind Mädchen und Jungen ab vier Jahren am Freitag, 3. November, von 17 bis 18 Uhr, in die Helene-Nathan-Bibliothek, Karl-Marx-Straße 66, eingeladen. Ihnen werden Hörstifte vorgestellt, die sie auch ausprobieren dürfen. Mit solch einem Stift können die Kinder auf ein Wort oder ein Bild in einem Buch tippen und hören dann das passende Wort dazu. Der Eintritt ist frei. Infos unter 902 39 43 42. sus