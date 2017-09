Berlin: Lernhaus |

Neukölln. Zum „Tag der Alphabetisierung“ am Freitag, 8. September, lädt das Lernhaus an der Werbellinstraße 77 ein und öffnet seine Türen. Interessenten sind ab 14 Uhr willkommen. Im Lernhaus bietet die Volkshochschule Kurse für Grundbildung an, zum Beispiel einen Vollzeit-Alphabetisierungslehrgang oder Mathe- und Englischstunden am Nachmittag und Abend. sus