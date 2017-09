Berlin: Rixdorfer Schule |

Tag der offenen Tür in der Rixdorfer Schule

   

Donaustr. 120

   

12043 Berlin



am 5.10.17 von 10-16 Uhr



öffnen wir buchstäblich unsere Türen. Sie können im Unterricht hospitieren, in der Lernwerkstatt forschen, die zweisprachige Erziehung Deutsch-Türkisch kennenlernen und mit uns ins Gespräch im Elterncafé kommen.



Schüler führen Sie zur Insel der Harmonie, in den Leseraum, ins Schülerbistro und in den Schulgarten.



Um 18 Uhr findet in der Aula ein Info-Abend für Eltern künftiger Schulanfänger statt.