Wenn Kinder im Netz surfen

Neukölln.

Wenn der Nachwuchs einen Einstieg in die digitale Welt finden soll, sind die Befürchtungen der Eltern oft groß. Zum Thema hat die Autorin Katja Reim unter dem Titel „Ab ins Netz ?!“ einen aktuellen Elternratgeber geschrieben, aus dem sie am 4. Mai ab 18 Uhr in der Helene-Nathan-Bibliothek lesen wird. Die Berliner Journalistin und Medien-Bloggerin erzählt mit viel Know-How und Selbstironie, wie man Kinder schon im Kindergartenalter auf virtuelle Spielplätze begleiten und dabei als Vater und Mutter völlig entspannt bleiben kann. Der Eintritt zur Lesung in der Bibliothek in den Neukölln Arcaden, Karl-Marx-Straße 66, ist frei. Weitere Infos unter www.meincomputerkind.de . SB