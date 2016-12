Workshop für Geflüchtete

Neukölln.

Die Mobile Jobberatung für Geflüchtete des Job Point Neukölln lädt am Donnerstag, 15. Dezember, zu einem neuen Workshop „Der Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt“ ein. Die Veranstaltung richtet sich gezielt an geflüchtete Menschen, die eine Tätigkeit in Deutschland aufnehmen oder eine Ausbildung beginnen möchten. Anhand von praktischen Übungen geben Berater von 9 bis 13.30 Uhr im GesBiT Projektehaus in der Karl-Marx-Straße 122 einen Überblick über Einstiegsmöglichkeiten in den deutschen Arbeitsmarkt. Ab 2017 soll der Workshop regelmäßig stattfinden. Anmeldungen unter680 85 60 oder kerim.tourkhani@gesbit.de. Weitere Infos unter www.jobpoint-berlin.de