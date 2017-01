Zurück in Beruf oder Ausbildung

Berlin: Berufsinformationszentrum |

Treptow-Köpenick. Am 3. Februar erhalten Erziehende im Bezug von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Teil II ein besonderes Angebot zur Orientierung und Aktivierung für den Einstieg in den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt während oder nach der Elternzeit. Es werden Wiedereinstiegsangebote in Form betrieblicher Praktika und speziellen Angeboten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf aufgezeigt. Folgende Möglichkeiten werden auf der Veranstaltung angeboten: persönliche Kontaktaufnahme mit Arbeitgebern; Beratung durch Experten zu Fragen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie der Berufsorientierung; Informationen für die eigene Berufswegeplanung. Die Veranstaltung findet in vier Blöcken statt, jeweils um 9, 10, 11 und 12 Uhr. Ort ist ist das Berufsinformationszentrum bei der Agentur für Arbeit Berlin Süd, Sonnenallee 282. Infos bei der Gleichstellungsbeauftragten Anke Armbrust, 902 97 23 06. sim