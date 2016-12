Frau mit Kleinkind wurde überfallen: Polizei sucht nach Zeugen

Neukölln. Mit der Veröffentlichung eines Phantombildes bittet die Polizei um Mithilfe. Am 22. August wurde eine Frau mit Kleinkind in der Weißen Siedlung Dammweg überfallen.

Dem Gesuchten wird vorgeworfen, gemeinsam mit einem Komplizen die Frau überfallen zu haben. Sie erbeuteten Geld und Schmuck. Nach den bisherigen Erkenntnissen erreichte die 22-Jährige am 22. August gegen 22.15 Uhr ihr Wohnhaus in der Aronsstraße. Zwei Männer, die ihr bis dahin gefolgt waren, betraten mit ihr das Gebäude. Sie sollen von ihr verlangt haben, die Wohnung zu öffnen. Dabei hätten sie das einjährige Kind der Frau aus dem Kinderwagen genommen und gedroht, ihm Gewalt anzutun.Anschließend sollen sie die 22-Jährige mit Schlägen in das Gesicht zur Herausgabe von Geld und Schmuck gedrängt haben. Mit der Beute flüchteten beide Täter unerkannt. Zu einem der Männer konnte ein Phantombild erstellt werden. Er soll etwa 25 Jahre alt und 170 cm groß sein. Der Mann mit normaler Figur wird als Südländer beschrieben. Die Polizei möchte wissen, wer Angaben zur Identität des Gesuchten oder zu dessen Aufenthaltsort machen kann. Oder wer hat die Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 entgegen unter

46 64 57 31 00 oder 46 64 57 31 20 und 46 64 57 11 00 oder jede andere Polizeidienststelle.