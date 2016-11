Maskierter überfällt Hotel

Neukölln.

Er war maskiert und mit einem Elektroschocker bewaffnet: Am Dienstag, 8. November, gegen 18.30 Uhr hat ein Mann ein Hotel an der Silbersteinstraße überfallen. Er forderte in der Lobby Geld. Als niemand reagierte, warf er eine Glasflasche auf eine Angestellte. Sie duckte sich; die Flasche zerschellte an einer Wand. Der Täter griff dann auf den Tresen und nahm sich Handy und Geldbörse sowie den Trolley eines gerade eincheckenden Gastes und rannte mit seiner Beute davon. Der beraubte 39-Jährige folgte dem Täter etwa 100 Meter weit, bis dieser den Trolley stehen ließ. Der Täter entkam. Ein Raubkommissariat ermittelt.