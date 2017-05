Zeugen halten Räuber fest

Neukölln.

Zwei Intensivtäter konnten am Mittwoch, 17. Mai, geschnappt werden. Die maskierten 17 und 24 Jahre alten Männer hatten gegen 17 Uhr ein Juweliergeschäft an der Karl-Marx-Straße betreten. Dort zertrümmerten sie mit einem Hammer die Vitrinen und griffen sich den Schmuck. Dann vernebelten sie den Laden mit einem Feuerlöscher und rannten aus dem Laden. Der Juwelier und sein Angestellter konnten jedoch das Einsteigen der Täter in einen bereitstehenden Mercedes verhindern. Als die beiden Männer dann zu Fuß über die Straße flüchten wollten, schritten zwei Passanten ein, die das Geschehen beobachtet hatten. Sie hielten die Männer fest und übergaben sie der alarmierten Polizei.