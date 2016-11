Berlin: Jacks Barber Shop |

Neukölln. Mehr als Bartpflege: Am Freitag, 18. November, gibt es um 19 Uhr ein Konzert in Jacks Barber Shop, Sonnenallee 25. Zu Gast sind The Love Gloves, die „Deltabilly“ zu Gehör bringen, eine Mischung aus Delta-Blues der 20er- und 30-er Jahre, Rhythm ’n’ Blues der 40er und Rockabilly der 50er. Der Eintritt ist frei, eine Spende willkommen. sus