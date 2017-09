Die Geschichte der "Lutherin"

Berlin: Magdalenenkirche |

Neukölln. Ein Musiktheater in sechs Bildern für Erwachsene und Kinder ab sieben Jahren gibt es am Sonntag, 10. September, in der Magdalenenkirche, Karl-Marx-Straße 197, zu erleben. Erzählt wird die Geschichte Katharina von Boras, der Ordensfrau, die später Martin Luther heiratete. Beginn ist um 15.17 Uhr. Das Stück wird in Gedenken an das Jahr 1517 gezeigt, in dem der Reformator Luther seine berühmten Thesen an das Tor der Wittenberger Schlosskirche nagelte. Mitwirkende sind unter anderem die Rixdorfer Kantorei und der Rixdorfer Kinderchor. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. Informationen gibt es unter 68 90 41 40. sus